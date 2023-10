Primavera 1, Milan-Atalanta: gol e highlights

La sintesi video: rossoneri in vetta solitaria in classifica

Vittoria di carattere per la Primavera del Milan che al “PUMA House of Football” supera l’Atalanta con il punteggio di 3-1. I rossoneri ribaltano lo svantaggio iniziale e volano al comando della classifica in solitaria a quota 16 punti dopo sei giornate di campionato.

Tre punti importanti per il Milan che affronterà arriva la sosta da capolista solitaria. Sabato 21 ottobre alle ore 11 la Primavera rossonera tornerà in campo in casa della Roma per continuare a sognare.