Primavera 1, troppo Milan per l’Atalanta

Vittoria di carattere per la Primavera del Milan che al “PUMA House of Football” supera l’Atalanta con il punteggio di 3-1. I rossoneri ribaltano lo svantaggio iniziale e volano al comando della classifica in solitaria a quota 16 punti dopo sei giornate di campionato.

Partenza sprint del Milan che sin dalle prime battute gioca con piglio propositivo. Victor ha una buona occasione dopo nove minuti, ma Pardel riesce a salvare lo specchio della porta. Poco dopo ci prova Bonomi al termine di una bella azione corale, ma il tiro del centrocampista rossonero termina a lato di poco. Al 22’ ci prova anche Jiménez con un destro insidioso che finisce vicinissimo al palo. La squadra mi mister Abate insiste e alla mezz’ora sfiora il gol: Camarda serve Stalmach che in scivolata riesce a colpire il pallone, ma Pardel è provvidenziale a salvare ancora il risultato. L’Atalanta si scuote e va vicinissima al gol: ripartenza veloce e palla a Martinelli con il mancino sfiora di un nulla lo specchio. La Dea è in un buon momento e dopo pochi minuti passa in vantaggio: combinazione Castiello-Bonanomi, palla a Vlahovi? che riceve in piena area e batte Bartoccioni.

Dopo il gol a freddo il Milan impiega qualche minuto a riordinare le idee e dopo un avvio di ripresa guardingo torna ad alzare i ritmi. Al 62' Pardel devia il cross pericoloso di Scotti e sugli sviluppi dell'angolo Zeroli manda alto di testa. È il preludio del gol che arriva con merito al minuto 67 grazie al mancino forte e preciso dai venti metri di Victor.

Il gol è un toccasana per il Milan che dopo a cinque minuti completa la rimonta: angolo di Victor e incornata vincete di Zeroli.

Dopo il vantaggio, i rossoneri giocano disinvolti e al 90’ vanno ancora in rete: a mettere la parola fine alla sfida è ancora capitan Zeroli che trasforma in rovesciata il cross di Scotti realizzando la doppietta personale tra gli applausi del pubblico presente.

Tre punti importanti per il Milan che affronterà arriva la sosta da capolista solitaria. Sabato 21 ottobre alle ore 11 la Primavera rossonera tornerà in campo in casa della Roma per continuare a sognare.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 3-1

MILAN (4-2-1-3): Bartoccioni; Bakoune, Simi?, Nsiala, Jiménez (73’ Magni); Victor, Stalmach (60’ Sia); Zeroli; Bonomi (82’ Malaspina), Camarda (73 Traorè), Perrucci (60’ Scotti). A disposizione: Raveyre, Torriani; Nissen, Parmiggiani; Sala E.. Allenatore: Abate.

ATALANTA (4-3-1-2): Pardel; Ghezzi, Guerini, Obri? (74’ Manzoni), Regonesi; Mendicino, Colombo (81’ Capac), Martinelli (74’ Cassa); Bonanomi (65’ Bordiga); Castiello (20'st Vavasssori), Vlahovi?. A disposizione: Sala L.; Tavanti, Tornaghi; Gariani, Riccio; Fiogbe. Allenatore: Bosi.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: RETI: 67’ Victor, 72' 90’ Zeroli - 38' Vlahovi?. AMMONITI: Zeroli, Stalmach, Sia - Guerini, Obri?.