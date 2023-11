Primavera, Milan-Cagliari 2-4: gol e highlights

Il cammino in campionato della Primavera riprende con una sconfitta interna. Al rientro dalla pausa per le nazionali, il Milan di Mister Abate non è riuscito a dare continuità al recente successo - sempre casalingo - contro il Lecce e ha ceduto il passo al Cagliari tra le mura amiche del PUMA House of Football.

Per la Primavera arriva ora un grande appuntamento, in un palcoscenico ideale per reagire nell'immediato: martedì 28 novembre al PUMA House of Football arriva il Borussia Dortmund per la 5ª giornata di UEFA Youth League.