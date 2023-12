Primavera, Milan-Genoa 2-1: gol e highlights

La Primavera non si arrende mai. Determinati e pronti a buttare il cuore oltre l'ostacolo, i rossoneri hanno ribaltato il Genoa nel finale della 15ª giornata di campionato con i gol di Camarda e Cuenca. 2-1 il risultato al termine di una gara dalle mille emozioni. Al PUMA House of Football, il Milan ha ritrovato così i tre punti in campionato, fondamentali per riavvicinarsi alla vetta.

Dopo due sconfitte consecutive, i rossoneri tornano così alla vittoria e si riprendono il secondo posto, a pari merito Sassuolo, scavalcando la Lazio battuta dal Bologna.