Primavera, Milan-Lecce 2-0: gol e highlights

Il Milan Primavera riparte subito e con un gol per tempo batte i campioni d’Italia del Lecce. Al “Puma House of Football” i rossoneri ritrovano la vittoria dopo la sconfitta di Empoli al termine di una partita ben giocata.

Tra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, il Milan sarà nuovamente in campo tra le mura amiche per ospitare il Cagliari.