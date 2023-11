Primavera, il Milan supera 2-0 il Lecce

Il Milan Primavera riparte subito e con un gol per tempo batte i campioni d’Italia del Lecce. Al “Puma House of Football” i rossoneri ritrovano la vittoria dopo la sconfitta di Empoli al termine di una partita ben giocata.

La squadra di mister Abate parte subito con il piede sull’acceleratore e sfiora il gol dopo soli quattro minuti con Sia che però manda alto di testa un buon cross di Jiménez. La formazione ospite prova ad abbassare i ritmi della partita, ma alla mezz’ora il Milan passa in vantaggio: lancio lungo per Sia che controlla e supera Lampinen-Skaug con un pallonetto morbido.

La formazione rossonera insiste e prima dell’intervallo sfiora il raddoppio in altre due occasioni con Camarda prima e Zeroli poi, ma il risultato non cambia e le squadre vanno al riposo sull’1-0.

Nella ripresa va in scena lo stesso copione con il Milan subito vincono al gol, ma la conclusione potete di Stalmach manca di precisione. Il Lecce fatica a costruire gioco, i rossoneri invece gestiscono e al 62’ calano l’affondo che vale il secondo gol: Scotti si allarga e lascia partire un destro angolato dal vertice su cui Lampinen-Skaug non può nulla.

Nell’ultimo quarto d’ora sono ancora i ragazzi di mister Abate ad andare vicino al gol in più riprese, mentre nei minuti finali è Raveyre a prendersi la scena con un grande riflesso su Agrimi che avrebbe potuto riaprire la partita.

Tra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, il Milan sarà nuovamente in campo tra le mura amiche per ospitare il Cagliari.

IL TABELLINO

MILAN - LECCE 2-0

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune (80’ Magni), Simi?, Nsiala, Jiménez; Stalmach (67’ Sala), Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda (80’ Liberali), Sia (90’ Martinazzi). A disposizione: Bartoccioni, Colzani; Paloschi, Parmiggiani; Bonomi. Allenatore: Abate.

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug; Muñoz (88’ Gromek), Pacia, Faticanti, Addo; Samek, Vulturar, McJannet (68’ Minerva); Jemo (68’ Kodor), Helm (55’ Agrimi), Salomaa. A disposizione: Leone; Casalongue, Davis, Kongslev, Lukoki, Thorisson, Zivanovic. Allenatore: Castelluzzo.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta.

ASSISTENTI: Moroni di Treviglio; Marchese di Pavia.

RETI: 30' Sia, 62’ Scotti.

AMMONITI: Stalmach - Addo, Salomaa.