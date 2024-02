Primavera, il Milan vola ai quarti di Uefa Youth League

Per la seconda stagione consecutiva il Milan Primavera accede ai quarti di finale di Uefa Youth League. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i rossoneri hanno avuto la meglio ai calcio di rigore sui portoghesi del Braga.

La partita

La squadra di mister Abate parte bene provando a sfruttare il fattore campo del PUMA House of Football. E ad aprire le marcature è proprio il Milan con Sia dopo 24 minuti di gioco. Il vantaggio resta per tutto il primo tempo e al riposo il punteggio è di 1-0.

Nella ripresa il Braga entra in campo con piglio propositivo e al 66’ rimette in carreggiata la partita con Din. Rodrigues.

La risposta del Milan non si fa attendere e al 71’ Zeroli firma il nuovo vantaggio.

Il Braga ha il merito di non mollare e quando la partita sembra volgere al termine Furtado segna in extremis il gol del nuovo pareggio.

Dal dischetto i rossoneri sono glaciali: Raveyre è decisivo con le sue parate così come Zeroli freddo a trasformare l’ultimo rigore.

Ora testa nuovamente al campionato, alla sfida contro la Fiorentina in programma lunedì 4 marzo alle 16 a Firenze. A metà marzo ci sarà poi il quarto di finale che vedrà il Milan opposto al Real Madrid o al Lipsia.

Il tabellino

MILAN - BRAGA 6-4 d.c.r. (2-2)

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Simić, Nsiala Jiménez (67’ Bartesaghi); Eletu (67’ Sala), Stalmach (36' Malaspina); Scotti (67’ Parmiggiani), Zeroli, Sia; Camarda (88’ Simmelhack). A disposizione: Bartoccioni; Bonomi. Allenatore: Abate.

BRAGA (4-2-3-1): Carvalho; Marques, Noro, Matos, Chissumba; Barbosa (39'st Patrício), Die. Rodrigues (55’ Furtado); Duarte (70’ Faria), Vasconcelos, Kelvin; Din. Rodrigues. A disposizione: Žnuderl; Salvador; Abreu, Guilherme. Allenatore: Duarte.

ARBITRO: Miloš Milanović (SRB).

RETI: 24' Sia, 71’ Zeroli - 66’ Din. Rodrigues, 94’ Furtado.

SEQUENZA RIGORI: Bartesaghi (M) gol, Vasconcelos (B) gol, Simić (M) gol, Kelvin (B) parato, Sia (M) gol, Chissumba (B) gol, Malaspina (M) parato, Din. Rodrigues (B) parato, Zeroli (M) gol.

AMMONITI: Zeroli, Nsiala, Sia, Sala, Bartesaghi, Raveyre - Matos, Vasconcelos, Marques, Kelvin, Barbosa.