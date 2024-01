Primavera, Milan-Torino 1-1: gol e highlights

È terminata in parità la prima casalinga del 2024 della Primavera: al PUMA House of Football è 1-1 tra Milan e Torino, scontro al vertice - seconda contro terza - valido per la 17ª giornata, ultima del girone d'andata. 90' intensi e combattuti decisi da due gol segnati nel secondo tempo, con Bonomi che nel finale ha ripreso il vantaggio ospite firmato da Ciammaglichella. Tante le occasioni delle due squadre, che non si sono risparmiate in campo confermando le ottime impressioni fatte vedere in questa prima parte di campionato. Un risultato giusto, a premiare la voglia di non mollare dei ragazzi di Mister Abate seguiti sugli spalti anche da Zlatan Ibrahimović.

Nonostante le diverse assenze, i rossoneri hanno dato continuità al successo esterno sul Frosinone, riscattando l'eliminazione in Coppa Italia e portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, a -3 dalla vetta.