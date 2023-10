Primavera 1, Roma-Milan: gli highlights

Secondo pareggio in campionato per la Primavera del Milan che torna da Trigoria con un punto prezioso. Contro la Roma finisce a reti inviolate dopo una partita con poche occasioni da gol, ma molto combattuta.

Punto importante per il Milan che sale a quota 17 punti in classifica mantenendo l’imbattibilità. I rossoneri torneranno in campo già mercoledì 25 ottobre per disputare la terza giornata di Youth League in trasferta con il Paris Saint-Germain allo Stade Georges-Lefèvre.