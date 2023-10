Primavera 1, Sampdoria-Inter: gol highlights

È terminata uno pari la sfida tra Sampdoria e Inter, valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Partita giocata ad alti ritmi, ma con poche occasioni. Succede tutto nella ripresa con i blucerchiati in vantaggio al 63’ con Polli prima del pareggio su rigore di Sarr.

Pareggio amaro per l'Inter che però mantiene l'imbattibilità e sale a quota 14 punti al secondo posto in classifica. Sabato 21 ottobre, al rientro dalla sosta per le nazionali, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo tra le mura amiche del “Konami Training Center” di Milano.