Primavera 1, Sampdoria-Inter e Milan-Atalanta: designati gli arbitri

Dopo gli impegni europei in Youth League, le formazioni Primavera di Inter e Milan sono pronte a rituffarsi in campionato. La prima a scendere in campo è l’Inter nell’anticipo del sabato alle ore 13 sul campo della Sampdoria. I nerazzurri sono reduci dal poker casalingo rifilato al Torino e al momento sono in testa alla classifica al pari dei cugini milanesi. Domenica 8 ottobre alle ore 11, infine, toccherà al Milan che al “Puma House of Football” ospiterà l’Atalanta. Reduci dal pareggio contro la Fiorentina, i rossoneri di Ignazio Abate vogliono tornare alla vittoria e dar seguito alla bella prestazione disputato mercoledì contro il Borussia Dortmund.

Di seguito il programma completo della seconda giornata:

SABATO 7 OTTOBRE

Sampdoria - INTER

(Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia; Assistente 1: Egidio Marchetti di Trento; Assistente 2: Giulia Tempestilli di Roma 2)

Frosinone - Fiorentina

Sassuolo - Roma

Hellas Verona - Empoli

Monza - Cagliari