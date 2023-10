Primavera 1, Inter stoppata dalla Sampdoria

È terminata uno pari la sfida tra Sampdoria e Inter, valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Partita giocate ad alti ritmi, ma con poche occasioni. Succede tutto nella ripresa con i blucerchiati in vantaggio al 63’ con Polli prima del pareggio su rigore di Sarr.

Nel primo tempo le due squadre sono molto attente a non scoprirsi concedendo pochi spazi. La prima occasione arriva al minuto 11 sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Stankovic che di testa sfiora di poco la porta. La formazione di Christian Chivu gestisce il possesso palla, ma per assistere a un’altra occasione occorre attendere la mezz’ora: Akinsanmiro s’invola sulla destra e crossa al centro per Sarr che però stoppa male il pallone perdendo il tempo per andare al tiro. I padroni di casa riescono a farsi vedere soltanto a cinque minuti dal termine della prima frazione con un calcio di punizione di facile lettura che Calligaris para senza problemi.

Nel secondo tempo l’Inter rimane in controllo della partita, ma il gol nom arriva. Al 52' i nerazzurri provano a far male sulle corsie laterali prima da destra con Akinsanmiro e poi da sinistra con Kamate, ma i blucerchiati si difendono con ordine. Passano dieci minuto e la Sampdoria apre le marcature alla prima nitida occasione: Conti vince il duello con Maye, e dal fondo mette al centro per Polli che da pochi centimetri non sbaglia.

Il gol subito è un duro colpo per l’Inter che però non si perde d’animo e reagisce immediatamente attaccando con maggiore insistenza fino al minuto 83 quando Sarr entra in area e viene atterrato, guadagnandosi un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso numero 9 che di precisione spiazza l'estremo difensore blucerchiato.

Il gol del pareggio dà nuove energie ai nerazzurri che si gettano all’attacco sfiorando anche il gol del sorpasso con un tiro al volo di Berenbruch che manca di un nulla lo specchio della porta. L’ultimo sussulto è della formazione ligure con Ntanda che da sinistra mette in mezzo un pallone pericoloso ma la difesa nerazzurra riesce a spazzare.

Pareggio amaro per l'Inter che però mantiene l'imbattibilità e sale a quota 14 punti al secondo posto in classifica. Sabato 21 ottobre, al rientro dalla sosta per le nazionali, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo tra le mura amiche del “Konami Training Center” di Milano.

IL TABELLINO

SAMPDORIA - INTER 1-1

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Porzi, Pellizzaro, Buyla, Langella; Conti, Valisena (79’ Uberti), Alesi; Chilafi, Polli, Lemina (79’ Ntanda). A disposizione: Gentile, Porcu, Pozzato, Leonardi, Costantino, Meloni, Devic, Ventre, Cavallaro. Allenatore: Sassarini.

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stankovic, Maye, Cocchi (79’ Motta); Akinsanmiro (89’ Zuberek), Bovo, Di Maggio (79’ Vedovati); Kamate (59’ Berenbruch), Sarr, Quieto (79’ Spinaccè). A disposizione: Raimondi, Stante, Guercio, Ricordi, Miconi, Mazzola. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

ASSISTENTI: Marchetti di Trento; Tempestilli di Roma 2.

RETI: 63' Polli - 83' rig. Sarr.

AMMONITI: Langella, Valisena - Di Maggio, Aidoo, Sarr.