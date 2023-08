Primavera 1, le date ufficiali della stagione 2023/24

Il campionato Primavera 1 è ormai alle porte e i campioni in carica del Lecce sono pronti a difendere il titolo nazionale conquistato la scorsa stagione. La regular season inizierà sabato 26 agosto, mentre l'ultima giornata è in programma il 18 maggio 2024. Saranno quattro le soste per le gare nazionali (9/09 - 14/10 - 18/11 - 23/03) oltre alla pausa natalizia del 30 dicembre. Come per la Serie A, anche il girone di ritorno del campionato Primavera 1 sarà asimmetrico.

A dare il via ufficiale alla stagione, però, sarà la Primavera Tim Cup 2023/2024 che avrà inizio con il primo turno preliminare sabato 19 agosto.