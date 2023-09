Primavera 1: Inter e Milan in campo nell’anticipo del sabato

Sabato 16 settembre andrà in scena la terza giornata del campionato di Primavera 1. In campo nell’anticipo del sabato le due milanesi Inter e Milan che la prossima settimana esordiranno in UEFA Youth League. La prima a scendere in campo è il Milan alle ore 11 contro il Sassuolo. I rossoneri sono a punteggio pieno e proveranno ad allungare la striscia positiva contro la formazione emiliana attualmente a quattro punti e reduce dal pareggio contro il Torino. Alle 13, invece, toccherà all’Inter che al “Konami Training Center” ospiterà la Fiorentina. Reduci dall’amaro pareggio di Cagliari, i nerazzurri di Christian Chivu vogliono tornare alla vittoria contro i viola fermi a un punto conquistato nell’ultimo turno contro il Genoa.

Di seguito il programma completo della seconda giornata:

INTER - Fiorentina

(Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone; Assistente 1: Davide Santarossa di Pordenone; Assistente 2: Matteo Nigri di Trieste)

Sassuolo - MILAN

(Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino; Assistente 1: Daniele Sbardella di Belluno; Assistente 2: Marco Roncari di Vicenza)

Roma - Frosinone

Atalanta - Cagliari

Bologna - Sampdoria

Genoa - Hellas Verona

Juventus -Empoli

Lecce - Lazio

Monza - Torino