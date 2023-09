Primavera 1, Milan-Juventus e Frosinone-Inter: ecco gli arbitri

Il campionato Primavera 1 è giunto alla quarta giornata che si disputerà in tre giorni. Ad aprire le danze le sfide Monza-Genoa ed Hellas Verona-Bologna entrambe terminate in parità. Sabato 23 toccherà invece al Milan che al “Puma House of Football” affronterà la Juventus nel big match di giornata. I rossoneri sono a punteggio pieno e si presentano alla sfida forti del poker calato in settimana al Newcastle in Youth League. Domenica mattina alle 10:30 saranno infine in nerazzurri a scendere in campo in trasferta contro il Frosinone. La formazione di mister Chivu si trova a quota 7 punti in classifica ed è reduce dal pareggio pirotecnico contro la Real Sociedad. Nell’ultimo turno di campionato, invece, l’Inter s’è imposta per 3-1 sulla Fiorentina. Situazione più complicato per la squadra giallazzurra che in questa stagione è ancora a secco di vittorie.

Di seguito il programma completo della seconda giornata:

VENERDÌ 22

Monza - Genoa 3-3

Hellas Verona - Bologna 1-1

SABATO 23

MILAN - Juventus

(Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano; Assistente 1: Franco Iacovacci di Latina; Assistente 2: Alessandro Parisi di Bari)

Lazio - Sassuolo

Sampdoria - Lecce

Cagliari - Fiorentina

Empoli - Atalanta

DOMENICA 24

Frosinone - INTER

(Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli; Assistente 1: Vincenzo Abbinante di Bari; Assistente 2: Angelo Tomasi di Lecce)

Torino - Roma