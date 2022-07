La Pro Sesto acquista Federico Botti, portiere classe 2002

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto dopo una stagione fatta di alti e bassi, vuole allestire una rosa di alto valore per questo nuovo campionato di Serie C.

Il nuovo innesto dei biancocelesti è Federico Botti, portiere classe 2002. Il comunicato del club:

"Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Botti.

Botti, portiere classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Brescia. Con la formazione Under 19 bianco-azzurra ha totalizzato 19 presenze e 3 clean sheet nel Campionato di Primavera 2, per poi passare, nella stagione 2020/21, all’Arconatese, in Serie D, dove ha collezionato ben 34 presenze e 6 porte inviolate. Lo scorso anno, il giovane portiere ha vestito la maglia del Ravenna, squadra con cui ha raggiunto la seconda posizione nel girone D di Serie D con 38 presenze e 16 clean sheet.

La Società biancoceleste rivolge un caloroso benvenuto a Federico e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra."