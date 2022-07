Pro Sesto, ufficializzato l’addetto stampa Alessandro Milani

La Pro Sesto continua a rinnovarsi in vista della nuova stagione, non solo in campo ma anche dal punto di vista societario.

È stato infatti ufficializzato l’addetto stampa Alessandro Milani.

Il comunicato stampa:

"Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato il ruolo di addetto stampa ad Alessandro Milani.

Giornalista professionista da 20 anni e laureato in filosofia, Milani ha lavorato da sempre nel mondo dell’editoria e del giornalismo, anche radiofonico. Grande appassionato di calcio, ha scritto testi per almanacchi, riviste, enciclopedie e spettacoli teatrali. È attivo da anni nel settore del no profit, con progetti di cooperazione in Italia e all’estero, anche in ambito sportivo.

La Società biancoceleste rivolge un caloroso benvenuto ad Alessandro e gli augura un buon lavoro per la stagione 2022/23."