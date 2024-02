"Pro Sesto 1913 comunica che la gara tra Pro Sesto e Alessandria è stata rinviata a data da destinarsi causa maltempo.

La Società informa che i ticket acquistati per la gara in oggetto saranno validi per la data in cui verrà riprogrammato il match.

Modalità rimborso: nelle prossime ore verranno inoltre comunicate sui canali ufficiali le modalità di rimborso ticket."

(Comunicato Pro Sesto)