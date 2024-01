Pro Sesto, un attaccante è stato ceduto alla Fermana FC

Serie C

Serie C Girone A

News in casa Pro Sesto, l’attaccante Luca Petrungaro è stato ceduto in prestito, fino al termine della stagione, alla Fermana FC.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Petrungaro alla Fermana FC.

La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione sportiva.”

(Comunicato Pro Sesto)