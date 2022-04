La Pro Sesto batte il Lecco: una vittoria per il morale e per i play out

La Pro Sesto vince di misura contro il Lecco, sfruttando il fattore campo, e respira.

Alla prima occasione i ragazzi di Di Gioia vanno in vantaggio: siamo al 17’ e i padroni di casa usufruiscono di un calcio piazzato a loro favore; cross dalla destra e sbuca Scapuzzi che colpisce di testa a favore di Pecorini che insacca anch’esso di testa.

Al 29′ momento sfortunato per il Lecco, con l’infortunio di Giudici che lascia spazio a Vasic.

I giocatori di De Paola organizzano la reazione e al 39’ arriva una buona occasione su punizione di Tordini che viene deviata dalla barriera, il rimpallo favorisce Lora che calcia di destro a giro ma Bagheria interviene con successo.

L’inizio ripresa è di marca Pro Sesto, ma piano piano gli ospiti si riaccendono e si rendono pericolosi in varie occasioni.

Ultima chance per i padroni di casa è per Marilungo, che fa tutto da solo, entra in area e crossa in mezzo, ma Libertazzi è bravo a bloccare la palla.

Ora la Pro Sesto affronterà il Seregno ai play out mentre il Lecco fallisce l’accesso al 5° posto e inizierà da subito i playoff con la Pro Patria.

TABELLINO

Pro Sesto Lecco: 1-0

Marcatori: Pecorini (PS) al 18′ p.t.

Pro Sesto: Bagheria; Maldini, Pecorini (dal 39′ p.t. Marzupio), Toninelli; Mazzarani, Gattoni, Brentan (dal 1′ s.t. Capelli), Cerretelli, Lucarelli (dal 1′ s.t. Marilungo); Scapuzzi (dal 47′ s.t. Gualdi); Dessena

A disposizione: Fasolini, Grandi, Adamoli, Giubilato, Ghezzi.

All. Di Gioia

Lecco: Libertazzi; Celjak, Marzorati, Battistini; Giudici (dal 32′ p.t. Vasic; dal 31′ s.t. Purro), Masini, Lora, Lakti (dal 12′ s.t. Morosini), Capoferri (dal 1′ s.t. Petrovic); Tordini (dal 12′ s.t. Ganz), Nepi

A disposizione: Pissardo, Ciancio, Merli Sala, Kraja, Sparandeo, Sberna, Italeng.

All. De Paola.

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Ammoniti: Brentan, Lucarelli, Masini.