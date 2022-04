Colpo grosso della Pro Sesto che in trasferta batte la Virtus Verona di misura

La 37° Giornata di Serie C - Girone A, vede la Pro Sesto impegnata in un’insidiosa trasferta contro la Virtus Verona, bisognosa di punti, ma non quanto la squadra di Di Gioia, che riesce a vincere di misura e porta a casa tre punti vitali per le speranze di salvezza e per il morale.

Una partita di attesa quella della Pro Sesto, basata su una preminente azione difensiva con la ricerca dell’azione di rimessa. Un atteggiamento che alla fine paga, con l’episodio chiave che arriva quando ormai la spartizione dei punti sembrava la situazione più ovvia.

Siamo al 34′ della ripresa quando Faeda compie un fallo, viene ammonito e poi espulso per proteste, lasciando dli scaligeri in dieci uomini; la punizione è immediata: conclusione di De Sena che trova la corta respinta di Sibi, irrompe Adamoli che da due passi insacca.

Negli ultimi minuti la Virtus Verona, in inferiorità numerica, non troverà più la forza propulsiva per cercare di raggiungere il pareggio.

Ennesimo successo per i biancocelesti ottenuto lontano dalle mura amiche, e ora si può guardare con fiducia ai prossimi impegni in vista dei playout.

Delusione in casa Virtus Verona in vista dell’ultima gara di campionato. La sconfitta contro la Pro Sesto mette la squadra di Gigi Fresco in una posizione in cui non c’è ancora la certezza assoluta della salvezza.

TABELLINO

Virtus Verona - Pro Sesto 0 - 1

MARCATORI: 35' st A. Adamoli (P)

VIRTUS VERONA: S. Sheikh, M. Daffara, F. Pellacani, S. Cella, C. Faedo, L. Lonardi, E. Hallfredsson, A. Nalini, G. Zigoni, D. Danti, G. Manfrin

A disposizione: A. Giacomel, F. Mazzolo, L. Munaretti, D. Zugaro de Matteis, N. Danieli, M. Amadio, S. Tronchin, F. Vesentini, M. Silvestri, R. Arma, M. Marchi, E. Priore

All: Fresco Luigi

PRO SESTO: F. Del Frate, S. Pecorini, F. Della Giovanna, F. Mazzarani, T. Gattoni, A. Sala, M. Brentan, M. Lucarelli, D. Toninelli, L. Scapuzzi, R. Capogna

A disposizione: F. Bagheria, L. Giubilato, C. Maldini, M. Marzupio, A. Adamoli, F. Cerretelli, L. Gualdi, D. Bezziccheri, A. Capelli, C. De Sena, D. Grandi, G. Marilungo

All: Di Gioia Stefano

AMMONITI: C. Faedo (V), A. Nalini (V), A. Sala (P), G. Marilungo (P)