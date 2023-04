La Pro Sesto cade contro la Pergolettese ma niente è ancora perduto

Nella 37esima giornata del campionato di Serie C Girone A, si affrontano Pro Sesto e Pergolettese, in un match importantissimo per i padroni di casa per provare ad agguantare il secondo posto o almeno per difendere il terzo.

Una delle prime occasioni capita ai padroni di casa al 17’, quando Corradi riesce ad andare alla conclusione da dentro l’area, ma il pallone termina sopra la traversa.

Gli ospiti provano a rispondere al 21’ con Villanova ma Moretti riesce a respingere il destro con il proprio corpo.

La partita si sblocca al 36′ in favore della Pergolettese: Bariti la mette per Varas che con una mezza rovesciata mette la sfera in porta.

I biancazzurri provano a reagire ma c’è tanto nervosismo in campo, tant'è che l’unica azione pericolosa arriva con Gerbi, che al 55’ ci prova di testa ma non trova lo specchio.

I biancazzurri falliscono un'occasione importante ma anche Lecco e Pordenone non fanno di meglio e cadono contro Vicenza e Padova.