Pro Sesto, Alessandro Capello decisivo contro il Novara: "Felicissimo per il gol"

La Pro Sesto nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C Girone A, ha trovato tre punti importantissimi contro il Novara.

A fine gara, ha parlato uno dei protagonisti di giornata, Alessandro Capelli:

“Felicissimo per il gol, che è valso la vittoria contro una squadra molto forte, e per la soddisfazione personale. Sono contento per tutta la squadra, ci stiamo alternando ma tutti ci impegniamo per dare il massimo e ripagare la fiducia del Mister"