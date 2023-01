La Pro Sesto cede al Seregno Alessandro Santambrogio

Serie C

Serie C Girone A

Pro Sesto 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’ U.S. Seregno 1913 il diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Santambrogio.

Santambrogio è un difensore centrale classe 2005 prodotto del vivaio biancoceleste.

Nella stagione 2021/22 ha guidato, da capitano, la formazione Under 17 biancocelesti fino ai quarti di finale dei playoff Campionato ed è sceso in campo con la Prima Squadra in occasione dell’amichevole a ‘La Continassa’ contro la Juventus.

In questa prima parte di stagione poi, oltre ad indossare la fascia di capitano della Primavera biancoceleste, ha fatto parte, a partire dal ritiro estivo pre campionato, dell’organico della Prima Squadra.

Tutta la Società ringrazia Alessandro per l’impegno dimostrato in biancoceleste con l’augurio di un ottimo prosieguo di stagione nel quale possa crescere ulteriormente.



(Comunicato Pro Sesto)