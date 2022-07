La Pro Sesto presenta tutti i componenti dello staff

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto, dopo i tanti nuovi acquisti ha presentato ufficialmente tutti i componenti dello staff tecnico di mister Matteo Andreoletti.

Il comunicato del club:

"Pro Sesto 1913 comunica i componenti dello staff tecnico di mister Matteo Andreoletti e dà loro un caloroso benvenuto in Società.

Il ruolo di Allenatore in seconda sarà ricoperto da Fabio Castellazzi, ex tecnico di Caronnese e vice-allenatore della Pro Patria nella stagione 2014/2015, ha già collaborato con mister Andreoletti in passato.

Il nuovo preparatore dei portieri biancocelesti sarà Luca Marmora. Laureato a Coverciano, in passato all’interno dello Staff tecnico di Legnano e Pergolettese.

Andrea Molteni, già collaboratore di Andreoletti la scorsa stagione alla Sanremese, e Andrea Volontè, al suo secondo anno alla Pro Sesto, completano lo staff tecnico biancoceleste con il ruolo di preparatori atletici.

Maurizio Mautone sarà, per la seconda stagione consecutiva, il team manager della Prima Squadra.

Al loro fianco, già dall’inizio del ritiro precampionato, ci saranno Silvia Corbetta, fisioterapista e massofisioterapista, che fino alla scorsa stagione ha ricoperto lo stesso ruolo nel Settore Giovanile Pro Sesto, e Alex Fioravanti, massoterapista e osteopata, già al seguito della Prima squadra durante il campionato 2021/22.

L’équipe medica sarà composta dal Responsabile Sanitario prof. Raffaele Romano e dai Dottori Santo Praticò e Matteo Sticozzi.

Tutta la Pro Sesto augura a tutto il team un buon lavoro per la stagione 2022/23."