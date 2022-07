Pro Sesto, il nuovo Direttore Sportivo è Christian Botturi

Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Christian Botturi.

Nato a Brescia il 19 febbraio 1980, il neo diesse biancoceleste vanta un’esperienza ventennale in ruoli dirigenziali: inizia la sua carriera come osservatore nel Settore Giovanile dell’Atalanta, per poi diventare Direttore Sportivo e Responsabile del Settore Giovanile del Montichiari, ruolo ricoperto per dieci stagioni.

Nella sua carriera, si conta inoltre l’esperienza come Direttore Sportivo al Lumezzane in Lega Pro e nei Settori Giovanili di Inter e Mantova.

Dal 2018 ha guidato il Settore Giovanile del Brescia, club di cui è stato Direttore Sportivo nella stagione appena conclusa.

Pro Sesto 1913 rivolge a Christian Botturi un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida dell’area tecnica biancoceleste.