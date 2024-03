Pro Sesto e Giana Erminio non si fanno male: il match finisce 0 a 0

“Turno infrasettimanale per la 30ª giornata di campionato, dove la Giana ha giocato in trasferta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, casa della Pro Sesto, sotto una pioggia battente che ha reso via via più difficile il controllo del pallone e che ha fatto concludere la gara terminata a reti inviolate.

Zacchi a difesa dei pali e comparto arretrato composto da Corno, Piazza, Minotti e Groppelli; Ballabio e Marotta a centrocampo, con Caferri, Franzoni e Verde davanti a loro; Maguette Fall in attacco. Si parte e al 3’ Maurizii arriva sulla sinistra e crossa in mezzo per l’accorrente Toci, che è un po’ in ritardo, tocca la sfera, ma non riesce ad indirizzarla verso lo specchio.

Ha iniziato a piovere copiosamente a Sesto, anche se il terreno non sembra per il momento risentirne. Al 20’ punizione per la Pro Sesto dai 28 metri sulla sinistra: Bruschi calcia in area, respinta della difesa e Sala di contro balzo conclude nello specchio, ma Zacchi respinge in distensione e la difesa biancazzurra spazza via, andando in contropiede a conquistare il primo angolo del match.

Al 23’ Verde conquista palla a centrocampo e con una sgroppata solitaria arriva sino al limite dell’area, andando alla conclusione, che Del Frate blocca tra le braccia. Al 24’ fallo di Giorgeschi su Verde, Fall aggancia la palla e si invola da solo verso la porta, ma l’arbitro ferma il gioco per ammonire l’autore del fallo, tra le proteste dei giocatori della Giana. Al 39’ primo angolo anche per la Pro Sesto, cross in area e Marianucci di testa gira verso lo specchio, tra le mani di Zacchi. Il terreno comincia a diventare scivoloso, ma la prima frazione termina a reti inviolate.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, si riprende con gli stessi ventidue del primo tempo e la pioggia che continua ad aumentare. Al 4’ manovra avvolgente della Giana in area della Pro Sesto, Fall spizza per Ballabio, che non riesce a calciare con la giusta forza e la difesa allontana. Al 7’ angolo per la Pro Sesto, cross direttamente in porta, Zacchi coi pugni ad allontanare. Ripartenza della Giana con Marotta che lancia Verde, al centro per Franzoni, il quale conclude alla sinistra di Del Frate. Il campo si sta inzuppando, diventando scivoloso e non consentendo il controllo perfetto della palla. Al 18’ punizione per la Pro Sesto dai 30 metri, Bruschi calcia direttamente in porta, Zacchi coi pugni respinge.

Al 24’ primi cambi: per la Pro Sesto entra Kristoffen per Florio, per la Giana entrano Previtali per Groppelli e Pinto per Ballabio. Al 25’ dal limite Pinto recupera palla e va alla conclusione con un rasoterra che si spegne a lato, non di molto. Al 30’ nella Giana entra Perna al posto di Verde. Al 31’ Maurizii dalla distanza va alla conclusione, oltre la traversa. Giocare palla a terra è molto difficile, si scivola troppo.

Triplo cambio per la Pro Sesto al 35’: Bussaglia per Toci, Basili per Bruschi e Barranca per Maurizii. Al 43’ angolo per la Giana: Pinto dalla bandierina crossa sul secondo palo dove svetta Minotti di testa a schiacciare verso lo specchio, ma Del Frate d’istinto con un piede riesce ad allontanare.”

(Comunicato Giana)

PRO SESTO-GIANA ERMINIO 0-0

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Palazzi, Sala, Florio (Kristoffersen 24’ st), Maurizii (Barranca 35’ st); Bruschi (Basili 35’ st), Toci (Bussaglia 35’ st). A disp: Formosa, Santarpia, Poli, D’Alessio, Mapelli, Sereni, Iotti. Allenatore: Daniele Angellotti

Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Corno, Piazza, Minotti, Groppelli (Previtali 24’ st); Marotta, Ballabio (Pinto 24’ st); Caferri, Franzoni, Verde (Perna 30’ st), Maguette Fall. A disp: Pirola, Magni, Boafo, Messaggi, Barzotti, Mbarick Fall. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Simone Gauzolino di Torino. Assistenti: Nicola Di Meo di Nichelino e Giuseppe Romaniello di Napoli. Quarto ufficiale: Alessandro Angelo di Marsala

Recupero: 0’ pt, 3’ st

Angoli: 6-2

Ammoniti: Piazza (G) 13’ pt, Maurizii (P) 16’ pt, Giorgeschi (P) 24’ pt, Florio (P) 23’ st, Palazzi (P) 37’ st, Toninelli (P) 40’ st, Corno (G) 44’ st