Pro Sesto-Giana Erminio | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti

“Pro Sesto 1913 comunica che per la gara Pro Sesto – Giana Erminio, valida per la 30a giornata del Campionato di Serie C NOW 2023/2024, in programma martedì 5 marzo (ore 18:30) allo Stadio Breda, è possibile acquistare i biglietti attraverso il servizio di prevendita.

La Società consiglia di acquistare i ticket in prevendita per evitare file agli sportelli, viste le lunghe procedure di registrazione.

PROMO BIGLIETTI AL 50% valida per Curva Vito Porro e Tribuna Bianca ti permette di acquistare i ticket alla metà del prezzo originale.

MODALITA’ DI ACQUISTO

– Online sul sito TICKETMASTER sino alle ore 19:00 di lunedì 4 marzo per il settore ospiti e fino alle ore 18:30 di martedì 5 marzo per la Tribuna Coperta e la Curva Vito Porro.

– al botteghino presso la biglietteria dello stadio Breda (Via XX Settembre 190 – Sesto San Giovanni) martedì 5 marzo dalle ore 17:00 (solo Curva e Tribuna Coperta)

*PRO SESTO RICORDA CHE IL GIORNO DELLA GARA NON SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

NORME DI ACCESSO ALLO STADIO E INDICAZIONI GENERALI

Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario esibire all’ingresso il biglietto nominativo e un documento di identità in corso di validità.

Per la gara in oggetto i biglietti saranno personali e non cedibili.

PREZZI ONLINE:

-Curva Vito Porro: 10€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Curva Vito Porro PROMO: 5€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tribuna Bianca: 10€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tribuna Renord: 30€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tribuna Il Gigante:50€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Settore Ospiti: 10€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tariffa ridotto under 12: 50% di sconto

-Tariffa ridotto over 65: 50% di sconto

PREZZI BOTTEGHINO:

-Curva Vito Porro: 10€

-Curva Vito Porro PROMO: 5€

-Tribuna Bianca: 10€

-Tribuna Renord: 35€

-Tribuna Il Gigante: 55€

-Tariffa ridotto under 12: 50% di sconto

-Tariffa ridotto over 65: 50% di sconto

ACCREDITI STAMPA, FOTOGRAFI, SOCIETÀ SPORTIVE

I biglietti e gli accrediti emessi in precedenza rimarranno validi anche per la data del recupero.

Tutte le richieste nuove dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo email: accrediti@prosesto1913.com ENTRO E NON OLTRE le ore 18:00 di lunedì 4 marzo

ORGANI DI STAMPA

Sarà concesso l’accredito e l’accesso alla tribuna stampa agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti).

La richiesta dovrà essere inviata dall’indirizzo email della testata e dovrà riportare:

-nome, cognome, data e luogo di nascita;

-un documento di identità in corso di validità;

-Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti;

FOTOGRAFI

Sarà concesso l’accredito e l’accesso al campo ESCLUSIVAMENTE ad UN FOTOGRAFO PER TESTATA/SOCIETÀ agli iscritti all’Ordine dei giornalisti /fotogiornalisti

La richiesta dovrà pervenire dalla società o Testata giornalistica e dovrà riportare

-nome, cognome, data e luogo di nascita;

-un documento di identità in corso di validità

-numero e/o tesserino odg

SOCIETÀ SPORTIVE

Sarà accettata la richiesta di UNA PERSONA per Società fino ad esaurimento disponibilità. La richiesta dovrà essere inviata dall’indirizzo email della Società e dovrà riportare:

-nome, cognome, data e luogo di nascita e Società di appartenenza

-un documento di identità in corso di validità;

TESSERE FEDERALI

Saranno accettate richieste da parte di Tesserati CONI, AIA e FIGC fino ad esaurimento posti. La richiesta dovrà riportare:

-nome, cognome, data e luogo di nascita

-un documento di identità in corso di validità;

-Tessera Federale in allegato

PERSONE CON DISABILITÀ

Saranno concessi accrediti fino ad esaurimento posti.

La richiesta di accredito dovrà riportare:

-certificato di invalidità

-documento d’identità in corso di validità del soggetto e del suo accompagnatore

Tutte le richieste non inviate entro i suddetti termini e all’indirizzo sopra citato non saranno prese in considerazione.

La conferma dell’accredito avverrà tramite email da parte della Società.”

(Comunicato Pro Sesto)