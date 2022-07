La Pro Sesto pensa al futuro: ingaggiato il centrocampista Riccardo Boscolo Chio

La Pro Sesto guarda al futuro e oltre all’esperienza punta quindi ad inserire in rosa giovani di grande qualità in grado di dare freschezza ed entusiasmo.

Per questo motivo, la società ha ufficializzato Riccardo Boscolo Chio, centrocampista classe 2002, direttamente dall’Inter.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver definito l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Riccardo Boscolo Chio dall’Inter.

Boscolo Chio, centrocampista centrale, è nato a Chioggia nel 2002. Passato dal settore giovanile del Venezia a quello dell’Inter, ha militato 4 anni con i colori nerazzurri, esordendo anche in UEFA Youth League, prima di passare in Serie C all’Imolese nel campionato 2021/22. Con la maglia dei romagnoli una stagione importante tra i professionisti: per lui 23 presenze, due gol e due assist.

A Riccardo i migliori auguri di una splendida annata, ricca di soddisfazioni, con la maglia biancoceleste.”