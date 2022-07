Pro Sesto-Luca Scapuzzi: è addio

Tempo di addii in casa Pro Sesto, l’attaccante Luca Scapuzzi dice infatti addio ai biancoceleste dopo 6 anni, tra Serie D e Serie C. L’interruzione del rapporto è avvenuta in maniera consensuale.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 e Luca Scapuzzi hanno concordato la rescissione consensuale del contratto che legava l’attaccante milanese alla società biancoceleste.

Scapuzzi lascia il club sestese dopo 6 anni, tra Serie D e Serie C, con 179 presenze complessive e 33 gol (score che lo colloca tra i migliori 10 marcatori all time della storia del club), una promozione in Serie C e due salvezze.

La decisione è maturata nel reciproco rispetto e nell’assoluta trasparenza nei confronti di un giocatore che ha saputo guadagnarsi l’affetto di tutto il popolo biancoceleste anche al di fuori del campo da gioco.

“Professionista esemplare e grande uomo, a lui vanno il ringraziamento sincero di tutta la Società per questi anni passati insieme e i migliori auguri per un proseguo di carriera ricco di soddisfazioni” – sono le parole del Presidente Gabriele Albertini.”