Pro Sesto, il messaggio per i tifosi dopo la retrocessione in Serie D

È stata una stagione complicatissima per la Pro Sesto, che dopo l’incredibile annata passata culminata con i playoff, è retrocessa in Serie D.

Per questo motivo, la società ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi:

“Abbiamo chiuso la stagione con una retrocessione che ci ferisce e ci addolora molto. È innegabile che siano stati commessi errori, corretti solo tardivamente e parzialmente.

Siamo stati costretti, come ogni anno, a ricostruire in gran parte il gruppo squadra e, in quest’ultima stagione, il cambiamento non ha portato i risultati che tutti noi ci saremmo augurati.

Il finale di stagione ha dimostrato che il gruppo avesse le qualità che avrebbero potuto consentire una salvezza tranquilla, ma evidentemente gli errori iniziali commessi da tutta la dirigenza, una gestione non in linea con le attese e un po’ di sfortuna in alcune partite ci hanno condannato a un risultato pesantemente negativo.

L’ultimo cambiamento di guida tecnica ha portato entusiasmo e voglia di sovvertire l’andamento della stagione, ma è risultato purtroppo tardivo per poter provare a giocarci la permanenza in categoria tramite i playout.

Con la certezza di aver operato sempre per il bene della società, ringraziamo i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra e ricominciamo a lavorare per garantire alla Pro Sesto la crescita societaria che l’intero movimento merita, con l’obiettivo di rientrare nel calcio professionistico il prima possibile.

Forza Pro Sesto”