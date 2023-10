La Pro Sesto Pareggia 1-1 Contro il Padova: Sereni Risponde a Bortolussi

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

Nel pomeriggio odierno, la Pro Sesto si è scontrata con il Padova di fronte al proprio pubblico allo Stadio Breda, pareggiando 1 a 1 contro il Padova.

Dopo 9 minuti primo episodio del match in favore dei biancorossi: l'arbitro assegna un calcio di rigore al Padova per un fallo in area di Giorgeschi sull'ex Capelli. Dal dischetto va Bortolussi, ma Botti intercetta la conclusione centrale.

Gli ospiti passano al 25', punizione magistrale di Delli Carri, sponda di Russini per Bortolussi, che davanti a Botti non sbaglia, portando avanti i suoi.

Il goal del pareggio dei padroni di casa arriva al 70’, quando Sereni vince un rimpallo in area di rigore e con un tiro preciso di sinistro supera Donnarumma.

Un match combattuto e avvincente che ha mostrato la determinazione di entrambe le squadre. Alla fine, il pareggio sembra accontentare entrambe.