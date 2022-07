La Pro Sesto acquista il difensore del Parma Giovanni Vaglica

Serie C

Serie C Girone A

Continua la campagna acquisti della Pro Sesto che arricchisce il suo reparto difensivo con il terzino classe 2003 Giovanni Vaglica.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Giovanni Vaglica.

Vaglica, terzino sinistro, nato a Palermo nel 2003, ha disputato l’ultimo campionato Primavera nel club emiliano, collezionando 28 presenze, compresi playoff e coppa. Mancino e dotato di un’ottima corsa, sa rendersi pericoloso anche in fase offensiva, come dimostrano i 5 gol e gli 8 assist della scorsa stagione. Un bottino niente male per un giovane al quale auguriamo un futuro radioso con la casacca biancoceleste.

Pro Sesto 1913 saluta con entusiasmo l’arrivo di Giovanni e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e per tutta la squadra.”