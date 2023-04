La Pro Sesto lancia la promozione "Tutti insieme al Brera" in vista del match contro la Pergolettese

Per concludere nel migliori dei modi la spettacolare regular season 22/23 la Società invita tutti i tifosi allo Stadio in occasione dell’ultimo match casalingo di campionato tra Pro Sesto e Pergolettese, 37a giornata in programma domenica 16 aprile (ore 14:30).

E’ attiva una PROMO valida esclusivamente in prevendita online che permetterà di acquistare i ticket per la Curva Vito Porro e la Tribuna Bianca a prezzi super scontati!

PREZZI ONLINE PROMO:

Curva Vito Porro: 3€ + 1,5 prevendita

Tribuna bianca: 10€ + 1,5 prevendita

MODALITA’ DI ACQUISTO

– Online sul sito TICKETMASTER fino alle ore 14:30 di domenica 16 aprile per la Tribuna Coperta e la Curva Vito Porro

**Promo NON VALIDA al botteghino

ALTRE MODALITA’ DI ACQUISTO:

– al botteghino presso la biglietteria dello stadio Breda (Via XX Settembre 190 – Sesto San Giovanni) domenica 16 aprile dalle ore 13:00

*PRO SESTO RICORDA CHE IL GIORNO DELLA GARA NON SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

NORME DI ACCESSO ALLO STADIO E INDICAZIONI GENERALI

Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario esibire all’ingresso il biglietto nominativo e un documento di identità in corso di validità.

Per la gara in oggetto i biglietti saranno personali e non cedibili.

PREZZI ONLINE

-Tribuna Renord: 30€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tribuna Il Gigante:50€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Settore Ospiti: 10€ +1,5€ DI PREVENDITA

-Tariffa ridotto under 12: 50% di sconto

-Tariffa ridotto over 65: 50% di sconto

PREZZI BOTTEGHINO:

-Curva Vito Porro: 10€

-Tribuna Bianca: 25€

-Tribuna Renord: 35€

-Tribuna Il Gigante: 55€

-Tariffa ridotto under 12: 50% di sconto

-Tariffa ridotto over 65: 50% di sconto

(Comunicato Pro Sesto)