La Pro Sesto vince il derby ma retrocede in Serie D

Se per una parte di Lombardia oggi sarà giornata di festa, non potranno dire lo stesso i tifosi della Pro Sesto, che nonostante la vittoria nel derby contro la Pro Patria, devono dire addio al campionato di Serie C.

I biancazzurri hanno accarezzato il sogno playout grazie alla rete al minuto 58’ su rigore di Fornito, ma alla fine si sono dovuti arrendere al loro destino, che da tempo sembrava segnato.

La squadra torna così in quarta serie a distanza di quattro anni, con sole 7 vittorie, 14 pareggi e 17 sconfitte in 38 giornate.

Quello dei lombardi è anche il secondo peggior attacco del girone A con 25 gol all’attivo.

Da sottolineare la bellezza dei tifosi della Pro Sesto, numerosissimi anche al “Breda”, nonostante una situazione tutt’altro che positiva.