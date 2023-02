Pro Sesto, ufficiale la risoluzione del contratto di Riccardo Moreo

Serie C

Serie C Girone A

Novità di mercato in casa Pro Sesto, la società ha comunicato di aver trovato un accordo con l’attaccante Riccardo Moreo per la risoluzione del contratto.

Il comunicato:

Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in essere con l’attaccante classe 1996 Riccardo Moreo.

La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso sin qui in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.