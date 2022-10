Colpo Pro Sesto: la Triestina è battuta 2 a 1

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

Grande prestazione della Pro Sesto nella settima giornata del campionato di Serie C, che batte la Triestina e ottiene la seconda vittoria in campionato.

Dopo un iniziale equilibrio, sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 25’ con Pezzella, che beffa il portiere avversario direttamente da calcio d’angolo.

Il pareggio dei padroni di casa arriva al 42’: Bianco, trova una splendida giocata di sinistro e infila la palla dove l’estremo difensore non può arrivare.

Il goal decisivo arriva al 47’ con Bruschi, che con un tiro di destro trova il palo più lontano e fa esplodere di gioia i suoi tifosi.

I biancoblù restano in dieci per l’espulsione di Bianco, per un fallaccio su Paganini.

Verso fine gara anche la Triestina perde un uomo a causa del rosso dato a Paganini per somma di ammonizioni.

Pro Sesto-Triestina 2-1

PRO SESTO (3-4-3): Botti; Marzupio, Toninelli, Giubilato; Radaelli (28’ st Sala), Gattoni, Corradi, Vaglica (34’ pt Capelli); Bianco, Gerbi (20’ st Capogna), Bruschi (28’ st Maurizii). A disp.: Del Frate, Santarelli, Ferrero, Della Giovanna, Wieser, Moreo, Boscolo Chio, Moretti. All.: Andreoletti.

TRIESTINA (3-5-2): Mastrantonio; Sabbione, Di Gennaro (18’ st Furlan) Sottini; Ghislandi (12’ st Sarzi Puttini) Crimi (33’ st Lovisa) Gori Pezzella (12’ st Minesso) Paganini; Ganz Adorante (33’ st Petrelli). A disp.: Pisseri, Pozzi, Galliani, Rocchi, Pellacani, Rocchetti, Felici. All.: Bonatti.

ARBITRO: Vergaro di Bari.

Guardalinee: Allocco e D’Ilario.

Quarto uomo: Leorsini.

MARCATORI: 25’ pt Pezzella (T), 42’ pt Bianco (PS), 2’ st Bruschi (PS),

ESPULSO: 7’ st Bianco (PS) 39’ st Paganini (T) per condotta violenta.

AMMONITI: Bruschi (PS), Botti (PS), Capogna (PS), Radaelli (PS), Sabbione (T), Sottini (T), Sarzi Puttini (T).