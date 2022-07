Pro Sesto, ufficiale l'arrivo di Riccardo Moreo

Mercato in fibrillazione per la Pro Sesto che dopo un’annata complicata vuole cambiare passo e disputare una grande stagione.

È stato ufficializzato in questi giorni l’attaccante classe ’96 Riccardo Moreo, prodotto delle Giovanili del Milan.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Moreo.

Moreo, nato a Milano nel 1996, è un attaccante. Prodotto delle Giovanili del Milan, è passato giovanissimo all’Albinoleffe, dove ha esordito in prima squadra in Serie C. Passato alla Virtus Entella, ha disputato un campionato Primavera da assoluto protagonista, con 22 gol in 32 partite, compreso il Torneo di Viareggio.

In Serie C ha giocato per Albinoleffe, Akragas, Monopoli, Lucchese e Novara, con una parentesi in D al Prato e l’esordio in Serie B con il Cosenza nella stagione 2019/20.

L’anno scorso per lui 14 presenze, due gol e un assist in Serie C con la Pergolettese.

A Riccardo il più sincero augurio di un’ottima stagione in biancoceleste!”