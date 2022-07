La Pro Sesto ufficializza il classe 2002 David Wieser

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto guarda al futuro e inserisce in rosa David Wieser, un nuovo giovane di grande qualità, in arrivo in prestito dall’Inter.

Il comunicato del club:

“Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive di David Wieser. Un innesto importante che si aggiunge agli altri arrivi dalle giovanili nerazzurre giunti in questa sessione di mercato: Nicolò Radaelli, Riccardo Boscolo Chio e Andrea Moretti.

Wieser, mediano, è nato a Vipiteno nel 2002. Dopo gli inizi nel settore giovanile del Südtirol è passato all’Inter per quattro stagioni. Nell’ultimo campionato Primavera, disputato con la maglia del Bologna, ha collezionato 19 presenze, un gol e tre assist.

A David gli auguri di una splendida stagione con i colori della Pro Sesto!”