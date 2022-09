Pro Sesto, che disastro: il Vicenza passa 6 a 1

Inizia nel peggiore dei modi il campionato della Pro Sesto che dopo i playout dello scorso anno, esce sconfitto nel primo match del torneo contro il Vicenza, con il risultato di 6 a 1.

In maniera del tutto inaspettata la Pro Sesto va avanti al 25’ quando Bruschi batte una punizione dalla sinistra, la difesa avversaria non interviene, il numero Confente non riesce a recuperare la sfera che finisce in rete.

I padroni di casa reagiscono al 39’ quando Ferrari prende la palla al limite dell’area e fulmina il portiere.

Il Vicenza incomincia il secondo tempo con grande foga agonistica e al 51’ va in vantaggio con Scarsella, abile a sfruttare un errore difensivo avversario su un cross di Dalmonte.

Il 3 a 1 arriva al 60’ con Rolfini che da fuori area fa partire un diagonale basso che s’infila nell’angolo lontano.

Passano solo sei minuti e arriva il poker con Dalmonte che segna di testa in tuffo. Il quinto goal arriva al 73’ con Ferrari abile a raccogliere un cross di Dalmonte sul secondo palo.

I biancorossi chiudono i conti all’87’: Ferrari conclude da fuori, il portiere respinge e Jimenez non sbaglia da due pass.

Vincenza: Confente; Padella, Pasini, Ierardi; Dalmonte, Scarsella, Jimenez, Greco, Begic; Ferrari, Rolfini. All. Baldini (squalificato).

A disposizione: Brzan, Grandi, Valietti, Corradi, Bellich, Giacomelli, Cataldi, Alessio, Stoppa, Sandon, Oviszach e Busatto.

Pro Sesto: Del Frate; Radaelli, Marzupio, Moretti, Maurizii; Giubilato, Wieser, Bruschi; Bianco, Capogna, Capelli. All. Toninelli

A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Gattoni, della Giovanna, Moreo, Vaglica, Boscolo Chio, Gerbi, Suagher, Corradi, Toninelli.