La Pro Sesto è vicinissima a chiudere per un centrocampista ex Serie A

La Pro Sesto sembra essere vicina a un importante colpo di mercato.

Stiamo parlando di Andrea Poli, centrocampista ex Milan e Bologna, recentemente svincolato dopo la sua esperienza con il Modena, sembrerebbe aver deciso di ripartire dalla Serie C accettando l'offerta della squadra lombarda.

Con 300 presenze in Serie A, 47 in Serie B, 9 in Champions League e 4 in Europa League, Poli porta con sé un bagaglio di esperienza che potrebbe risultare cruciale per la Pro Sesto.