La Pro Sesto vince e convince in casa contro il Padova

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

La Pro Sesto continua a vincere e a volare in campionato, con un netto 2 a 0 in casa contro un Padova sempre più in crisi.

I padroni di casa vanno avanti al 35’ quando Sala ruba palla e dopo uno scambio con Corradi infila la palla all'angolino battendo Donnarumma.

Il raddoppio arriva al 55’ con sempre il solito Corradi che trova Gerbi, bravissimo a girare di prima in porta, infilando il portiere ex Milan.

Tabellino

PRO SESTO: Del Frate F., Bruschi N. (dal 22′ st Capogna R.), Capelli A., Corradi M. (dal 33′ st Boscolo R.), Gattoni T., Gerbi E. (dal 37′ st D’Amico F.), Giubilato L., Marzupio M., Maurizii E. (dal 37′ st Moretti A.), Sala A. (dal 33′ st Marchesi F.), Toninelli D.. A disposizione: Botti F., Bianco G., Boscolo R., Capogna R., D’Amico F., Della Giovanna F., Marchesi F., Moretti A., Wieser D.

PADOVA: Donnarumma A., Belli F., Ceravolo F. (dal 24′ st Ghirardello T.), Dezi J. (dal 24′ st Cretella C.), Franchini S., Gagliano L. (dal 1′ st De Marchi M.), Ilie M., Jelenic E. (dal 31′ st Zanchi A.), Russini S. (dal 31′ st Radrezza I.), Valentini N., Vasic A.. A disposizione: Mangiaracina L., Zanellati A., Calabrese B., Cretella C., De Marchi M., Germano U., Ghirardello T., Radrezza I., Zanchi A.

Reti: al 35′ pt Sala A. (Pro Sesto) , al 8′ st Gerbi E. (Pro Sesto) .

Ammonizioni: al 33′ pt Maurizii E. (Pro Sesto), al 11′ st Marzupio M. (Pro Sesto), al 22′ st Sala A. (Pro Sesto), al 29′ st Capogna R. (Pro Sesto) al 44′ st Franchini S. (Padova).