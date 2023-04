Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Sta per iniziare il sabato di Serie A, con il Milan che nel pomeriggio affronterà al Dall’Ara il Bologna, in un match molto importante in cui una vittoria orrebbe dire rimanere attaccati al gruppetto di Champions.

Mister Pioli, in vista del ritorno di Champions League, dovrebbe prendere una decisione molto forte, cambiando dieci undicesimi rispetto all’ultima gara contro il Napoli.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Moro; Aebischer, Sansone, Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli.