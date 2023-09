Serie A | Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Dopo essere tornato alla vittoria contro il Verona, il Milan cerca il bis pochi giorni dopo contro il Cagliari di mister Ranieri, compagine che ha raccolto solo due punti fino a qua.

Mister Pioli deve fare alcuni cambi obbligati, visto l’infortunio di Maignan, Calabria e Krunic e per questo motivo, la formazione che vedremo domani, mercoledì 27 settembre, dovrebbe essere un po’ diversa rispetto alle ultime schierate.

In difesa spazio a Florenzi sulla destra e a Theo Hernandez sulla sinistra, centrocampo inedito con Loftus-Cheek, Reijnders e soprattutto Adli, che avrà per la prima volta una chance dal 1 minuto. In attacco tanto turnover, con il tridente “leggero” Chukwueze-Okafor-Pulisic.

Le probabili formazioni:

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Deiola, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.