Le probabili formazioni di Empoli-Inter

Dopo il successo contro il Benfica in Champions League e l’accesso alle semifinali contro il Milan, l’Inter torna a pensare al campionato, dove affronterà l’Empoli. La gara, in programma domenica 23 aprile, è valevole per la 31esima giornata di serie A.

Le probabili formazioni del match:

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi