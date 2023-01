Le probabili formazioni di Cremonese-Inter

L'Inter dopo il tonfo in casa contro l'Empoli deve assolutamente rifarsi e cercare di portare a casa tre punti fondamentali per superare i cugini rossoneri, in attesa del match con il Sassuolo.

Le probabili formazioni del match:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Chiriches; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke. Ciofani. Allenatore: Ballardini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.