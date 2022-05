Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Manca poco all'inizio della 36esima giornata di Serie A, dove si affronteranno alle 18.45 Inter ed Empoli aprirà a San Siro.

I nerazzurri non possono permettersi passi falsi e devono assolutamente vincere per mettere pressione al Milan, che affronterà domenica sera il Verona. I toscani invece sono già salvi ma vorranno sicuramente giocare al meglio per non sfigurare e onorare il campionato.

Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.