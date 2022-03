Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nel sabato di Serie A, si affrontano Inter e Fiorentina per la 30esima giornata di campionato, in un match importantissimo per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. (A disp. Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Gosens, Correa, Sanchez, Caicedo). All. Inzaghi.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikone, Piatek, Nico Gonzalez. (A disp. Dragowski, Rosati, Venuti, Martinez Quarta, Nastasic, Terzic, Maleh, Callejon, Saponara, Sottil, Cabral, Kokorin). All. Italiano.