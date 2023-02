Le probabili formazioni di Inter-Milan e dove vedere il match

Domenica 5 febbraio alle 20.45 a San Siro andrà in atto il derby tra Inter e Milan valido per la 21esima giornata del campionato di serie A.

I nerazzurri dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro l'Atalanta sono in piena fiducia e vogliono restare attaccati il più possibile al Napoli.

I rossoneri arrivano invece dal momento peggiore dell'era Pioli dopo lo 0 a 5 contro l'Atalanta nel 2019 e stanno cercando di adattarsi a un nuovo modulo che il tecnico, nonostante le tante assenze, vuole mettere in pratica per crcare di subire meno possibili gli attacchi avversari.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

La partita, in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per guardare il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox,al TimVisionBox o a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.