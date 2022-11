Le probabili formazioni Juventus-Inter

Dopo le gioie e i dolori dell'ultimo turno di Champions League, la Juventus e l'Inter si affrontano in campionato in un match importantissimo per restare attaccate al gruppo di squadre in testa alla classifica.

Le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic Milik. All. Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi